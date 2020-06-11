Санкт-Петербург, 11 июня, 2020, 21:06 — ИА Регнум. Дворцово-парковые ансамбли в Петербурге и его пригородах не откроют раньше 1 июля 2020 года. Об этом заявила 11 июня главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Она пояснила, что окончательное решение будет принимать губернатор Александр Беглов по согласованию с Роспотребнадзором.

Дарья Драй ИА REGNUM Скульптура в парке Царского Села

В понедельник, 8 июня, проходило совещание вместе с руководителями всех регулярных парков Петербурга.

«Мы пришли к выводу, что парки в основном будут открыты для прогулок, но не ранее 1 июля. На сегодняшний день руководство всех дворцово-парковых ансамблей разрабатывает стандарты безопасности», — сказала Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Она подчеркнула, что открытие дворцово-парковых ансамблей возможно только на третьем этапе снятия ограничений, когда коэффициент распространения коронавируса снизится до 0,5, а на 11 июня Петербург находится только в самом начале пути по снятию запретов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил, что стандарты безопасности подразумевают, что в парке можно ограничить число посетителей, есть определенное количество метров на каждого посетителя, производится санитарная обработка всего оборудования, если там есть точки общепита, то они безопасны.

«Если мы сможем эти стандарты выработать и убедить Роспотребнадзор, что они действенны и эффективны, то тогда вместо с федеральными парками один или два парка, наверное, будут открыты», — сказал Елин.

Напомним, министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении министерства, по согласованию с органами власти регионов.

Как пояснили ИА REGNUM в Государственном музее-заповеднике «Царское Село», пока они не могут сказать, когда откроются парки ГМЗ. Для приема гостей там разработана специальная схема безопасности.