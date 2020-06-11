Москва, 11 июня, 2020, 19:55 — ИА Регнум. Работников образовательной сферы Москвы попросили пройти онлайн-регистрацию на сайте mos.ru для участия в голосовании по изменениям в Конституцию РФ, которое пройдёт 1 июля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на учителя одной из столичных школ.

K-obr.spb.ru Учитель проводит дистанционое обучение

Как сообщил собеседник агентства, учителей, имеющих прописку в Москве, попросили зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании по изменениям в Конституцию РФ. Рекомендации были переданы от руководства школы в устной форме.

При этом о необходимости отчёта о проделанной работе ничего не сообщается. Однако учитель допустил, что в перспективе руководство образовательного учреждения может попросить предоставить скриншот с процедурой голосования.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что слухи о вероятном принуждении работников бюджетной сферы к электронному голосованию по изменениям в Конституцию РФ «определенным образом» не подтвердились.