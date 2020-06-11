Москва, 11 июня, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Масштабная вакцинация от коронавируса может начаться в Москве только ближе к зиме. Об этом 11 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Mil.ru Вакцинация

Собянин напомнил, что над созданием вакцины среди прочих работают несколько российских институтов. И хотя препарат может появиться уже в августе или сентябре, массовая вакцинация в столице станет возможна позже.

«Первая вакцина может появиться в августе, сентябре, октябре. Специалисты говорят, что массовое вакцинирование будет возможно ближе к зиме», — сказал Собянин.