Москва, 11 июня, 2020, 19:24 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы оставаться дома в День России 12 июня и в день парада Победы 24 июня. Об этом Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин и Коронавирус

Напомним, что большинство ограничительных мер в Москве фактически сняты, пропускной режим отменен, контроля за передвижением граждан нет.

Тем не менее столичный градоначальник считает, что москвичам лучше поберечь себя и не выходить на улицу без надобности. В праздничные дни 12 июня и 24 июня — в день России и день парада Победы — Собянин также рекомендует не покидать дома.