Всеволожск, Ленинградская область, 11 июня, 2020, 18:52 — ИА Регнум. В Ленинградской области художники молодежного центра «Альфа» создали ко Дню России несколько поздравительных граффити, посвященных врачам и волонтерам, посвященных врачам и волонтерам, находящимся на переднем крае борьбы с коронавирусом.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области. Во Всеволожске граффитисты изобразили врачей в образе супергероев

Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Во Всеволожске граффитисты создали рисунок «Суперврачи», где представили в образе супергероев тех, кто в этом году оказался на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Еще одно граффити во Всеволожске они посвятили волонтерам.

Граффити появились в городе Всеволожск на трансформаторных будках на Юбилейной площади и на перекрестке улицы Вахрушева и Колтушского шоссе.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области. Также в городе появилось граффити посвященное волонтерам

Поздравительные граффити появились также и в поселке Тельмана Тосненского района. У изображенных на граффити героев есть реальные прототипы — это сотрудники Тосненской межрайонной больницы.

«В верхнем ряду изображены и.о. главного врача Павел Сурмиевич и его заместитель Армэн Фарсиян. В нижнем — врач-психотерапевт «ковид-госпиталя» Анастасия Трещевская, врач-терапевт Юлия Юдина, а также медсестра «ковид-госпиталя» Анна Куценко», — отметили в обладминистрации.

Рисунок можно увидеть на трансформаторной подстанции у дома №15.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области. В поселке Тельмана Тосненского района у изображенных на граффити с известным всем хэштегом #СпасибоВрачам

Кроме того, на следующей неделе в городе Волхов художники планируют нарисовать на стене межрайонной больницы образ современного медицинского работника также в виде супермена, сопроводив его подписью «На страже Вашего здоровья».