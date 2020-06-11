Санкт-Петербург, 11 июня, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Государственные музеи-заповедники Санкт-Петербурга, которым Министерство культуры РФ разрешило частично открыться для посетителей в ближайший вторник, 16 июня, не уверены, что смогут это сделать, так как ожидают решения городских властей.

Дарья Драй ИА REGNUM Парк в ГМЗ «Царское село»

Напомним, 11 июня стало известно, что министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении министерства. Прием посетителей возможен только при соблюдении всех принятых в субъектах Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Доступ в парковые зоны федеральных учреждений, в том числе на экспозиции под открытым небом, должен быть организован в соответствии с режимом работы организаций и требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, утвержденными Роспотребнадзором.

Как пояснили ИА REGNUM в Государственном музее-заповеднике «Царское Село», пока они не могут сказать точно, откроются великолепные парки ГМЗ для посетителей или нет.

«Музей может открыть парки только после соответствующего решения городских властей. В данный момент этого решения еще нет», — пояснили в ГМЗ.

Также в музее-заповеднике отметили, что для приема гостей уже разработана специальная схема, гарантирующая их безопасность. Однако расскажут о ней подробно чуть позже.

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Отметим, что согласно сообщению Минкультуры, помимо ГМЗ для зрителей откроются и федеральные музеи. Однако это произойдет не только с разрешения высших должностных лиц субъектов Федерации, но и по предложениям главных санитарных врачей в регионах.

Для этого Роспотребнадзор совместно с министерством подготовили рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях.

Согласно им, музеи должны будут подготовить помещения к полноценной работе — провести санитарную обработку выставочных залов, установить защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями, а также организовать маршрутизацию, обеспечивающую раздельные входы и выходы в здания музеев. Сотрудники и посетители должны будут находиться в помещениях в гигиенических масках и перчатках, соблюдая требуемую дистанцию.

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Директор музея Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью «Российской газете» рассказал, что до недавнего времени в музее никогда не было отдельного входа на выставки. Однако с учетом нынешнего положения дел, администрации музея придется делать отдельный вход на некоторые выставки и вводить сеансы, о которых многие мечтали задолго до пандемии.

«Мы говорили, что это невозможно, потому что человек приходит в Эрмитаж на целый день. Но сейчас ситуация и санитарные требования диктуют свои правила. Мы вынуждены ввести сеансы, которые ограничивают пребывание в музее двумя часами. Регулярно будут проводиться уборка, дезинфекция, проветривание», — заявил Пиотровский.

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