Санкт-Петербург, 11 июня, 2020, 15:30 — ИА Регнум. В Петербурге COVID-19 заканчивается смертельным исходом почти вдвое чаще, чем в среднем по России. Об этом 11 июня сообщили ИА REGNUM в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) СЗФО, 11.06.2020

Так, к 11 июня общероссийский показатель летальности этой болезни составляет 1,3%. Однако в Петербурге умирают 2,53% от общего числа заболевших. Это самый высокий показатель в Северо-Западном федеральном округе.

Сам округ тоже является почти самым худшим в стране: средний уровень летальности по СЗФО составляет 1,68%, что на полпроцента больше, чем неделю назад, и по этому показателю округ находится на втором месте после Северо-Кавказского федерального округа (2,45%).

Еще два региона СЗФО тоже показывают летальность выше средней по стране: Республика Коми, где вероятность смерти составляет 1,55%, и Калининградская область с 1,54%. При этом в Коми летальность слегка снизилась, а в Калининградской области, напротив, повысилась.

Все остальные регионы округа демонстрируют летальность ниже общероссийской: Вологодская область — 1,09%, Псковская — 0,84%, Ленинградская — 0,68%, Новгородская — 0,59%, Архангельская — 0,45%, Карелия — 0,29%, Мурманская область — 0,19%.

Ненецкий автономный округ по-прежнему показывает нулевую летальность.

«Тенденции к увеличению процента летальности в течение недели наблюдались в Санкт-Петербурге, Вологодской, Ленинградской, Новгородской и Архангельской областях. В остальных регионах уровень летальности от коронавируса снизился», — пояснили в ИЦК.