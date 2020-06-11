Санкт-Петербург, 11 июня, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Школы и другие образовательные учреждения Петербурга откроются 1 сентября и заработают в очном режиме. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьники

При этом педагогам и учащимся придется выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

«Меры по обеспечению безопасности детей, педагогов и воспитателей будут напрямую зависеть от эпидемической ситуации. Совместно с Роспотребнадзором прорабатываются решения, которые позволят максимально обезопасить и детей, и сотрудников», — заявил Беглов.

Вероятно, от персонала потребуют проводить генеральную уборку и дезинфекцию перед открытием, ежедневно измерять всем температуру, установить на входе в здание, в санузлах и пищеблоках дозаторы с антисептиками, использовать приборы для обеззараживания воздуха, отказаться от массовых мероприятий.

За классами или группами в детских садах закрепят отдельные помещения, чтобы ученики и воспитанники лишний раз не перемещались.

Готовить школы и сады к новому учебному году собираются до 15 августа.

Добавим, в Петербурге 1 сентября в школу пойдут около 530 тыс. человек. В дошкольные учреждения — около 300 тыс. детей. Откроются 688 государственных школ.