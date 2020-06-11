Краснодар, 11 июня, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Работа гостиниц с номерным фондом до 50 номеров возобновляется в Краснодарском крае с 12 июня, решение принято 11 июня на заседании оперативного штаба.

Vir2oz Гостиница. Сочи

С предложением выступил глава региона Вениамин Кондратьев, обративший внимание на увеличение авиарейсов на курорты края и рост числа отдыхающих. Участники оперштаба поддержали инициативу, однако глава управления Роспотребнадзора напомнила о строгом исполнении эпидемиологических требований.

«С 00:00 12 июня гостиницы до 50 номеров можно открыть», — сказал Кондратьев, подводя итоги обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 июня в регионе также возобновляется работа музеев — их можно будет посещать по предварительной записи, в театрах возобновляются очные репетиции. Также с 12 июня будет отменён пропускной режим между муниципалитетами, который действовал более двух месяцев.