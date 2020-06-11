Тверь, 11 июня, 2020, 12:15 — ИА Регнум. 78 человек выписаны с выздоровлением после коронавируса в Тверской области, об этом ИА REGNUM сообщили 11 июня в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Ситуация с коронавирусом в Тверской области на 11 июня

«По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области подтверждено 83 новых случая коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 78 человек. Всего 1573 излечились от коронавирусной инфекции», — уточнили в пресс-службе.

Всего в регионе за весь период пандемии подтверждено 2 тыс. 397 случаев заражения коронавирусом. 775 пациентов находятся в изоляции под наблюдением медиков. 49 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в регионе проведено 1 тыс. 897 исследований на коронавирус, общее число протестированных — 86 тыс. 996.