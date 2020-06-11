Ростов-на-Дону, 11 июня, 2020, 12:07 — ИА Регнум. В Ростовской области назвали муниципалитеты с наибольшим числом случаев заражения SARS-CoV-2. На карту распространения коронавирусной инфекции внесены изменения с учётом данных, полученных 11 июня, передаёт ИА REGNUM.

Donland.ru Карта распространения коронавируса на Дону

Так, согласно обновлённым сведениям, всего в Ростове-на-Дону выявлено 2 тыс. 108 носителей коронавируса. На втором месте оказался город Шахты — 304 случая заражения SARS-CoV-2, на третьем — Батайск — 247. Среди муниципальных районов лидируют Сальский район, где зарегистрировано 604 случая заражения коронавирусом, Белокалитвинский район — 332 носителя инфекции, Мясниковский район — 223.

ИА REGNUM напоминает, что за весь период пандемии на Дону выявлено почти 7 тыс. носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 2 тыс. 702 человек, 59 пациентов скончались.