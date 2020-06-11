Москва, 11 июня, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале высмеял информацию о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах:

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус. Красноярск

«Прочитал в новостях, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в России статистика смертности по коронавирусу «сложная для понимания». При этом в организации предположили, что низкая смертность от коронавируса в стране может объясняться большим охватом тестирования. Вот я хоть и был в школе троечником по математике, вижу, что у работников ВОЗ дела с ней обстоят еще хуже.

Мне «сложно для понимания», почему они конкретные абсолютные цифр переводят в относительные (Господи, забытые термины!). Если считать процент смертности, то он и правда будет зависеть от количества выявленных. Но при чем тут процент? «Русский парадокс» (а точнее «советский», учитывая схожие ситуации в республиках бывшего СССР) в том, что у нас рекордно низкая смертность именно в абсолютных цифрах.

А уж если хотят считать проценты, то считать надо от населения страны, исходя из логики, что коронавирус поражает людей одной расы примерно с одинаковой частотой, и процент инфицирования мало отличается по странам после нескольких месяцев распространения вируса. Тесты выявляют лишь маленькую толику», — ответил доктор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что статистика смертности от коронавирусной инфекции, наблюдаемая в России, «сложная для понимания», заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в ходе брифинга в Женеве.