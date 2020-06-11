Хабаровск, 11 июня, 2020, 08:30 — ИА Регнум. АО «Дальтрансуголь» СУЭК, базирующееся в морском порту Ванино Хабаровского края, установило рекорд в преддверии Дня России. Портовики угольного терминала перегрузили 10 млн тонн угля с начала года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Угольный терминал АО «Дальтрансуголь» СУЭК, Ванино, Хабаровский край.

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«Объём перевалки угля АО «Дальтрансуголь» компании СУЭК на 10 июня 2020 года составил 10 млн тонн, став рекордным показателем за всю историю деятельности порта и символическим достижением ко Дню России. 10 млн тонн перегружено за 162 дня против 171 дня в 2019 году и 176 дней в 2018-м», — рассказали в дирекции АО «Дальтрансуголь».

Портовики крупнейшего специализированного угольного порта Хабаровского края с высокотехнологичной перевалкой угля из года в год планомерно наращивают обороты, планируя довести перевалку до 40 млн тонн в год.

Угольный терминал АО «Дальтрансуголь» СУЭК является высокоэкологичным предприятием, что неоднократно было отмечено высокими российскими и международными наградами.

Как сообщало ИА REGNUM, СУЭК поддерживает регионы присутствия компании в борьбе с коронавирусом. Медицинские учреждения регионов обеспечены за счёт компании средствами индивидуальной защиты. АО «Дальтрансуголь» в Ванино и Советской Гавани Хабаровского края в период эпидемии коронавируса поддерживает медиков, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, многодетные семьи и одиноких мам, помогает проводить санитарную обработку улиц и жилых домов.