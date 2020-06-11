Новосибирск, 11 июня, 2020, 06:29 — ИА Регнум. Участниками военного парада Победы в Новосибирске станут 86 офицеров МЧС России. Новосибирские спасатели уже на протяжении трёх месяцев усиленно тренируются в строевой подготовке, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Новосибирские спасатели на протяжении трёх месяцев усиленно тренируются в строевой подготовке

«Пеший парадный расчёт сотрудников МЧС возглавит заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник Андрей Ишелев», — уточнили в ведомстве.

Сводное подразделение МЧС РФ состоит из сотрудников регионального управления, первого и второго отрядов Федеральной противопожарной службы, территориальных отделов надзорной деятельности и службы пожаротушения.

Отметим, что всего в параде Победы в Новосибирске будут участвовать 2 тысячи человек и более 70 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты нового образца и легендарный танк Т-34. Пешая колонна будет сформирована из 21 парадного расчёта.