Москва, 11 июня, 2020, 02:05 — ИА Регнум. Осложнения при заболевании COVID-19 стали причиной смерти еще 53 пациентов в Москве за последние сутки, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

У всех умерших была выявлена коронавирусная пневмония. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 3138 летальных исходов среди пациентов с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня стало известно, что в России у 1506 российских военнослужащих было подтверждено заражение коронавирусом.