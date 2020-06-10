Сан-Диего, США, 11 июня, 2020, 01:37 — ИА Регнум. Ракетный эсминец ВМС США Kidd, на борту которого в апреле произошло заражение коронавирусом около трети экипажа, 10 июня вышел в море. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США.

Defenseimagery.mil Эскадренный миноносец ВМС США Kidd

В начале мая стало известно, что на эсминце, одном из двух военных кораблей США с выявленным массовым заражением экипажей новой коронавирусной инфекцией (второй — авианосец Theodore Roosevelt), число заражённых приблизилось к 100. Корабль месяц находился в порту Сан-Диего на карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлению главы Пентагона Марка Эспера экипаж американского ракетного эсминца USS Kidd мог заразиться коронавирусом в ходе своего участия в антинаркотической операции.