Вашингтон, 10 июня, 2020, 23:53 — ИА Регнум. Намерение возобновить выступления на митингах перед сторонниками в рамках предвыборной кампании подтвердил президент США Дональд Трамп. Об этом 10 июня сообщили журналисты президентского пула.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Предполагается, что возобновление выступлений Трампа на митингах в его поддержку начнутся в течение ближайших двух недель. Предвыборные митинги запланированы в штатах Оклахома, Флорида, Аризона и Северная Каролина.

На митингах будут предприниматься все необходимые меры безопасности. Будет учитываться и число заразившихся коронавирусом в том или ином штате США. Последний раз такие митинги прошли в марте, позднее они были отменены из-за пандемии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предвыборный штаб Трампа готовится к «грандиозным» митингам в поддержку его кандидатуры на президентских выборах в США.