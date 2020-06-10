Приштина, Сербия, 11 июня, 2020, 00:44 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Косово Авдулла Хоти 10 июня получил письмо от президента Франции Эммануэля Макрона. Письмо содержало поздравление со вступлением на пост, однако его содержание вряд ли понравилось Хоти.

Estonian Presidency Эммануэль Макрон

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме Макрон подчеркнул, что Франция стала второй страной в мире, признавшей независимость Косово в день ее провозглашения, и всегда поддерживала молодое государство. Выразив солидарность косовскому народу, страдающему из-за пандемии COVID-19, французский политик не забыл отметить выделение ЕС при содействии Франции 3,2 миллиарда евро на восстановление Западных Балкан.

«Сладкое» французский эстет предложил под конец:

«Уже более года Франция и Германия работают над возобновлением диалога, который должен начаться во время будущего саммита в Париже. Я уверен, что вы примете участие в этом саммите и проявите готовность предпринять необходимые меры для того, чтобы обеспечить возобновление диалога, в свою очередь, Сербия должна предпринять зависящие от нее усилия.

Как только диалог начнется, посредник Европейского союза по долгу службы должен будет поддержать ваши усилия по достижению соглашения. Роль ЕС остается центральной, поскольку данный конфликт является вызовом для европейской безопасности, и поскольку Косово стремятся к интеграции в наш Союз. Я полностью доверяю руководство при осуществлении посредничества в диалоге (Высокому представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности — ИА REGNUM) Жозепу Боррелю и новому Специальному представителю (ЕС по диалогу между Сербией и Косово — ИА REGNUM) Мирославу Лайчаку».

Новый премьер-министр Косово оказался в положении слуги двух господ — будучи протеже проамериканского президента Хашима Тачи, он должен выбирать между США и ЕС в качестве посредников при переговорах с Сербией, помня о том, что Косово претендует на членство в ЕС. Тем временем Дональд Трамп стремится во что бы то ни стало заполучить лавры президента, решившего косовский вопрос, и ни гнушается ни подкупом, ни угрозами, ни шантажом на пути к этой цели.

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