Женева, Швейцария, 10 июня, 2020, 22:00 — ИА Регнум. Низкую смертность от COVID-19 в России Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объяснила быстрым тестированием и проведением большого числа тестов на заражение коронавирусом в стране. Об этом 10 июня сообщил в ходе брифинга в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Mos.ru Тесты на коронавирус

Как пояснил Райан, в ситуации, когда охват тестами населения очень широкий, можно наблюдать «относительно низкий» уровень смертности в стране. Представитель ВОЗ отметил, что в России тестирование проводится очень быстро, а самих тестов осуществляют много.

Райан уточнил, что ВОЗ были разработаны стандартные рекомендации для стран по сертификации летальных исходов в случае с COVID-19, но сама процедура является сложной, так как бывает множество «сопутствующих условий». Эти условия могут интерпретироваться по-разному. При этом Райан подчеркнул, что со стороны врачей, по его мнению, такая интерпретация не могла осуществляться систематически и «негативным способом».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что система здравоохранения России должны быть готова ко второй волне коронавирусной инфекции.