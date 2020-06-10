Санкт-Петербург, 10 июня, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции 10 июня указал губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко на наиболее острые проблемы региона, которые требуют решения со стороны областных властей во взаимодействии с федеральным центром, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Дрозденко

В частности, президент напомнил о большой доле остающегося аварийного жилья в Ленобласти. Она даже выше, чем в среднем по России.

«Этому нужно уделить особое внимание, тем более, что у вас такие возможности есть. Строительный комплекс у вас развивается успешно», — отметил Владимир Путин. Он поручил вместе с федеральными органами власти «эффективнее по этому направлению работать».

Также президент заявил о недостаточной обеспеченности Ленобласти врачами. По словам Путина, в ее решении не обойтись лишь строительством новых больниц и других медучреждений. Необходимо обеспечивать медиков, работающих в регионе, достойным жильем, отметил президент, назвав это «ключевым вопросом».

Из других вопросов, требующих решения для Ленобласти, глава государства упомянул проблему обманутых дольщиков. 202 объекта признаны проблемными. «Это большой объем, и нужно здесь, конечно, целенаправленно работать», — сказал Путин.

Еще одной острой проблемой является то, что более 70% очистных сооружений в малых населенных пунктах Ленобласти нуждаются в реконструкции. «На это прошу вас обратить особое внимание», — сказал президент губернатору региона.

В то же время Владимир Путин признал серьезные успехи в развитии Ленинградской области. Целый ряд показателей развития региона опережает среднероссийский уровень — по росту ВРП, например, более чем в два раза. Быстрее, чем в среднем по стране, растет промышленное производство, строительство, инвестиции, розничная торговля. Профицитный бюджет и низкая долговая нагрузка говорят о грамотном управлении финансами, отметил глава государства.

«Увеличивается численность постоянного населения, рост — 3,4% — говорит о том что в целом хорошее экономическое развитие, что вызывает необходимость привлечения рабочей силы, и уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране», — отметил Путин.