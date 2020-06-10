Смольный будет сам решать, какие дома сносить ради «реновации»
Санкт-Петербург, 10 июня, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Заксобрания решили дать исполнительной власти право самостоятельно решать, какие дома следует снести ради развития территории, передает корреспондент ИА REGNUM.
Таким образом единороссы Денис Четырбок и Алексей Цивилев хотят помочь ликвидировать «законодательные пробелы и прорехи», которые привели к «неудовлетворительным» и «нерадужным» результатам программы реновации в Петербурге.
«Нами был выявлен пробел, связанный с невозможностью в настоящий момент снести здание, которое полностью расселено в рамках программы реновации и все квартиры в этом здании находятся в собственности Петербурга. До сих пор нет утвержденного порядка сноса таких домов. Почему важен снос? Потому что на месте снесенного дома должен возникнуть вновь построенный, в который будут переселены жильцы из второго дома. И далее по принципу домино эта программа должна быть реализована», — сказал Четырбок.
В части кварталов это облегчит ситуацию с реновацией, полагает единоросс. Губернатор Александр Беглов уже дал положительное заключение на проект. В разработке проекта участвовали и представители администрации Кировского района, где безуспешно реновацией занимались компании «Воин-В» и «СПб Реновация».
Большинство депутатов поддержали инициативу.
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