Санкт-Петербург, 10 июня, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Заксобрания решили дать исполнительной власти право самостоятельно решать, какие дома следует снести ради развития территории, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Петербурга

Таким образом единороссы Денис Четырбок и Алексей Цивилев хотят помочь ликвидировать «законодательные пробелы и прорехи», которые привели к «неудовлетворительным» и «нерадужным» результатам программы реновации в Петербурге.

«Нами был выявлен пробел, связанный с невозможностью в настоящий момент снести здание, которое полностью расселено в рамках программы реновации и все квартиры в этом здании находятся в собственности Петербурга. До сих пор нет утвержденного порядка сноса таких домов. Почему важен снос? Потому что на месте снесенного дома должен возникнуть вновь построенный, в который будут переселены жильцы из второго дома. И далее по принципу домино эта программа должна быть реализована», — сказал Четырбок.

В части кварталов это облегчит ситуацию с реновацией, полагает единоросс. Губернатор Александр Беглов уже дал положительное заключение на проект. В разработке проекта участвовали и представители администрации Кировского района, где безуспешно реновацией занимались компании «Воин-В» и «СПб Реновация».

Большинство депутатов поддержали инициативу.

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