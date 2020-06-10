Санкт-Петербург, 10 июня, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В Петербург прибыл вывозной рейс с соотечественниками из Нью-Йорка. Рейсом SU 103 в Россию вернулся 121 соотечественник, большинство из которых — петербуржцы и жители Ленобласти, 13 человек — жители соседних регионов.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Как свидетельствует табло аэропорта «Пулково», самолет «Аэрофлота» приземлился в 10:27 мск.

После приземления медики осмотрели пассажиров в салоне самолета. Затем в аэропорту их встретили сотрудники Роспотребнадзора, граждане сдали тесты на коронавирус, их багаж продезинфицировали.

Всем прибывшим выдали предписания об обязательной самоизоляции на 14 дней, их сфотографировали, чтобы потом использовать в городской системе видеонаблюдения для контроля.

Затем туристов распределили по автобусам и отправили по домам в сопровождении экипажей ГИБДД. Тех, кто не может изолироваться дома, направили в обсерватор в Курортном районе.

Заметим, за 2,5 месяца Петербург принял более 40 вывозных авиарейсов. Через «Пулково» домой вернулись почти 4 тыс. человек.