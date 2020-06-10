Санкт-Петербург, 10 июня, 2020, 11:16 — ИА Регнум. В Петербурге депутаты Законодательного собрания утвердили в третьем чтении корректировку бюджета 2020 года, которую провели в связи с последствиями коронавирусной пандемии, передает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Согласно корректировке, доходы городского бюджета будут сокращены по итогам года более чем на 100 млрд — до 573,8 млрд рублей, или на 15%. Расходы при этом тоже сокращаются примерно на 40 млрд — 684,9 млрд рублей. Дефицит бюджета возрастает более чем вдвое — до 111, 1 млрд рублей.

Кроме того, Заксобрание дало Смольному право нарастить резервный фонд правительства с 1 млрд до 32 млрд рублей — это значит, что этими деньгами исполнительная власть может пользоваться по своему усмотрению без согласования с депутатами. Власти обещают, что деньги пойдут исключительно на оперативные мероприятия по борьбе с коронавирусом и поддержке бизнеса. Треть этой суммы уже потрачена, замечал вице-губернатор Эдуард Батанов.

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Добавим, Смольный отказался сократить траты на концессии компаниям по Западному скоростному диаметру, по частному трамваю «Чижик», по еще не построенному Восточному скоростному диаметру.

При этом под нож пошли программы «Молодежи — доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир», развитие метрополитена, а также городской бюджет почти полностью устранился от вклада в капитальный ремонт многоквартирных домов.

«Скорректированный бюджет Санкт-Петербурга имеет четкую социальную направленность, обеспечивая при этом необходимый резерв средств для сохранения системы здравоохранения в режиме повышенной готовности и первичной реабилитации экономики города», — убежден спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров.