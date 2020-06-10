Москва, 10 июня, 2020, 10:37 — ИА Регнум. Финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — кандидат медицинских наук, заведующая отделом биомедицинских технологий ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России Ильмира Гильмутдинова запустила с коллегами телемедицинскую платформу COVIDREHAB, позволяющую проводить бесплатную онлайн-реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба «АНО Россия — страна возможностей» Реабилитации пациентов, переболевших COVID-19

Совет молодых ученых ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России во главе с Ильмирой Гильмутдиновой при участии партнера ООО «АйПат» запустили телемедицинский сервис групповых/персонифицированных реабилитационных методик, контролируемых в режиме онлайн. По этим методикам с помощью дистанционных занятий теле-ЛФК за три недели удалось восстановить здоровье 55 пациентов, переболевших коронавирусом. Сейчас проходят онлайн-реабилитацию 135 человек из 16 городов России.

По словам Ильмиры Гильмутдиновой, согласно большинству научных исследований, у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19 после выписки из стационара могут сохраняться кашель, одышка, признаки гипо — или атрофии мышц (включая дыхательные мышцы и мышцы туловища) и другие нарушения.

«У тяжелых и критических пациентов, которые длительное время находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, повышается риск долгосрочных физических и эмоциональных осложнений, проявлений «постреанимационного синдрома», к которому добавляется одышка, бессонница, расстройство пищеварения, функции легких и нарушение толерантности к физической нагрузке. По меньшей мере 25% таких пациентов испытывают резкую потерю независимости. А при отсутствии каких-либо физических упражнений, это может даже привести к инвалидности, — отмечает заведующая отделом биомедицинских технологий ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России Ильмира Гильмутдинова. — Здесь очень важна медицинская реабилитация. Нельзя упустить время, иначе могут возникнуть осложнения. Мы создали нашу платформу, чтобы профессионалы в реабилитации могли бесплатно помогать и тем пациентам, кто находится еще на самоизоляции, и тем, кто живет в отдалённых районах страны и не имеет возможность проходить очную медицинскую реабилитацию».

Телемедицинская платформа COVIDREHAB, запущенная советом молодых ученых Центра реабилитации и курортологии Минздрава России, позволяет врачам проводить:

• Онлайн-занятия ЛФК с инструктором (выполнение дыхательной гимнастики, аэробных упражнений, силовых тренировок разной интенсивности, обучение дренажной дыхательной технике: у пациентов с повышенным образованием мокроты);

• групповые и индивидуальные психотерапевтические сеансы, сеансы арт‑ и трудотерапии для коррекции неврологических нарушений;

• видеолекции с рекомендациями по питанию, восстановлению микрофлоры кишечника и немедикаментозным методам восстановления после COVID-19;

• вести индивидуальный контроль приверженности лечению, наблюдать динамику или фиксировать осложнения, возникающие в постгоспитальном периоде дистанционно.