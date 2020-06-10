Запущена онлайн-платформа для реабилитации пациентов, переболевших COVID-19
Москва, 10 июня, 2020, 10:37 — ИА Регнум. Финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — кандидат медицинских наук, заведующая отделом биомедицинских технологий ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России Ильмира Гильмутдинова запустила с коллегами телемедицинскую платформу COVIDREHAB, позволяющую проводить бесплатную онлайн-реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.
Совет молодых ученых ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России во главе с Ильмирой Гильмутдиновой при участии партнера ООО «АйПат» запустили телемедицинский сервис групповых/персонифицированных реабилитационных методик, контролируемых в режиме онлайн. По этим методикам с помощью дистанционных занятий теле-ЛФК за три недели удалось восстановить здоровье 55 пациентов, переболевших коронавирусом. Сейчас проходят онлайн-реабилитацию 135 человек из 16 городов России.
По словам Ильмиры Гильмутдиновой, согласно большинству научных исследований, у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19 после выписки из стационара могут сохраняться кашель, одышка, признаки гипо — или атрофии мышц (включая дыхательные мышцы и мышцы туловища) и другие нарушения.
Телемедицинская платформа COVIDREHAB, запущенная советом молодых ученых Центра реабилитации и курортологии Минздрава России, позволяет врачам проводить:
• Онлайн-занятия ЛФК с инструктором (выполнение дыхательной гимнастики, аэробных упражнений, силовых тренировок разной интенсивности, обучение дренажной дыхательной технике: у пациентов с повышенным образованием мокроты);
• групповые и индивидуальные психотерапевтические сеансы, сеансы арт‑ и трудотерапии для коррекции неврологических нарушений;
• видеолекции с рекомендациями по питанию, восстановлению микрофлоры кишечника и немедикаментозным методам восстановления после COVID-19;
• вести индивидуальный контроль приверженности лечению, наблюдать динамику или фиксировать осложнения, возникающие в постгоспитальном периоде дистанционно.