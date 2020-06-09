Санкт-Петербург, 9 июня, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Общественные активисты, размещающие на «Стене памяти» напротив здания комитета по здравоохранению Петербурга портреты медиков, погибших в пандемию, 9 июня сообщили о смерти еще троих врачей, которые работали с заболевшими COVID-19 пациентами в Петербурге и Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча памяти

Согласно неофициальным данным, поступающим от коллег и родственников медиков, от осложнений COVID-19 скончался 54-летний врач ультразвуковой диагностики Александровской больницы Петербурга Алексей Федоров.

Это уже третий смертельный случай среди врачей данного медучреждния. Ранее власти города выразили соболезнования родным 50-летнего анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого и 51-летнего заведующего нейрохирургическим отделением Алексея Филиппова.

Кроме того, активисты сообщают о смерти двоих врачей из Ленинградской области: 62-летнего заведующего хирургическим отделением Волосовской межрайонной больницы Георгия Беруашвили и 57-летней стоматолога города Никольское (Тосненский район) Анны Ушаковой.

Https://sites.google.com/view/covid-memory/obituaries/beruashviligyu Георгий Беруашвили

Фото: от авторов «Стены памяти» 57-летняя стоматолог города Никольское Анна Ушакова

Таким образом, в неофициальном списке погибших от коронавируса медицинских работников и вспомогательного персонала Санкт-Петербурга и Ленинградской области значатся уже 38 фамилий.

Напомним, официальную причину смерти в привязке к личности того или иного умершего сообщают только семье.