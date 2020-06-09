Тверь, 9 июня, 2020, 13:14 — ИА Регнум. 1 тыс. 478 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выписано с выздоровлением в Тверской области, сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе правительства региона. За последние сутки выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта 49 жителей региона — в связи с полным выздоровлением.

Пресс-служба правительства Тверской области Ситуация с коронавирусом в Тверской области на 9 июня

За сутки в регионе подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом, общее число подтверждённых случаев составляет 2 тыс. 231. Во многих случаях заражение не сопровождается какими-либо симптомами.

В регионе также увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований: всего число проведённых лабораторных исследований достигло 82 тыс. 428, за последние сутки проведено 2 тыс. 062 исследований.