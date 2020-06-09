Санкт-Петербург, 9 июня, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Адвокат петербургского историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко на почве взаимной ревности, призвал потерпевшую сторону не устраивать склоки в суде и попросил провести процесс по образцу объективности и справедливости. Об этом адвокат Александр Почуев рассказал журналистам перед началом первого судебного заседания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sudportal.ru Судебный процесс по делу Соколова (скриншот трансляции)

Как отметил правозащитник Соколова, сегодня на базе городского суда Петербурга может прозвучать вводная часть, возможно, будет зачитано обвинение, также будет решаться порядок предоставления стороной обвинения.

«Нашу группу защиты могут пополнить другие адвокаты. Я думаю, что в ближайшее время кардинальным образом может измениться и линия защиты», — заявил он.

Также Почуев отметил, что на всех свидетелей обвинения, заявлявших, что Соколов кого-то домогался, подано заявление о клевете.

«Я как адвокат надеюсь, что данный процесс будет не какой-то склокой между теми лицами, которые стали почти родственниками, а будет образцом объективности и справедливости», — заключил он.