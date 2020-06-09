Чебоксары, 9 июня, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В Чувашии за последние сутки выздоровление зарегистрировано у 42 пациентов с COVID-19, в то же время выявлено 85 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Скриншот с сайта оперативного штаба России

По информации на 9 июня (10:35 мск), в Чувашии официально подтверждено 3646 случаев коронавируса, из них 85 — за последние сутки. Выздоровели 1769 пациентов с COVID-19, скончались 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, тремя последними умершими пациентами с COVID-19 стали жители двое мужчин и женщина (1938; 1951 и 1976 годов рождения). В минздраве Чувашии отмечают, что у всех были «серьёзные сопутствующие заболевания».

Напомним, на 7 июня в Чувашии развернуто 1547 коек для лечения пациентов с COVID-19, оставались свободными 114 коек. К 9 июня в Чебоксарах перепрофилировано ещё 150 коек.

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Отметим, что в России на 9 июня выявлено 485 253 носителей коронавируса в 85 регионах.