Чебоксары, , 09:48 — REGNUM В Чебоксарах 9 июня планируется открыть ещё 150 коек для госпитализации больных COVID-19. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 июня, заявил на планёрке в правительстве министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

В республике в настоящее время остаются свободными 19% коечного фонда, перепрофилированного для лечения пациентов с коронавирусом. Отметим, что для перехода на первый этап снятия ограничений один из критериев — наличие 50% свободного коечного фонда.

«Чтобы разгрузить количество коек, на 9 июня планируется открытие ещё 150 коек в поликлинике «Северной» — это БСМП, корпус бывшей северной больницы. То есть места будут. Хотелось бы обратиться к нашему населению: паниковать не надо, ваше первое действие — обратиться к медицинским работникам, чтобы понять, где вы должны лечиться и чем вы должны лечиться. Никто без внимания не останется», — подчеркнул Владимир Степанов.

По его словам, в обязательном порядке госпитализируются пациенты из группы риска и старше 65 лет, у которых есть сопутствующие заболевания.

В настоящее время в Чебоксарах пациентов с COVID-19 госпитализируют в БСМП, федеральный центр травматологии, противотуберкулёзный диспансер, в новую поликлинику центральной городской больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, на 7 июня в Чувашии развернуто 1547 коек для лечения пациентов с COVID-19, оставались свободными 114 коек.