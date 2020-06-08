Чебоксары, 8 июня 2020, 09:48 — REGNUM В Чебоксарах 9 июня планируется открыть ещё 150 коек для госпитализации больных COVID-19. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 июня, заявил на планёрке в правительстве министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.
В республике в настоящее время остаются свободными 19% коечного фонда, перепрофилированного для лечения пациентов с коронавирусом. Отметим, что для перехода на первый этап снятия ограничений один из критериев — наличие 50% свободного коечного фонда.
По его словам, в обязательном порядке госпитализируются пациенты из группы риска и старше 65 лет, у которых есть сопутствующие заболевания.
В настоящее время в Чебоксарах пациентов с COVID-19 госпитализируют в БСМП, федеральный центр травматологии, противотуберкулёзный диспансер, в новую поликлинику центральной городской больницы.
Как сообщало ИА REGNUM, на 7 июня в Чувашии развернуто 1547 коек для лечения пациентов с COVID-19, оставались свободными 114 коек.