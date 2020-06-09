Санкт-Петербург, 9 июня, 2020, 09:08 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

«Вместе с Роспотребнадзором работаем над перспективным планом по снятию ограничений. В ближайшие дни озвучим перечень поэтапных шагов по нормализации жизни», — сказал губернатор.

Он напомнил, что в Петербурге уже открыли для посещения храмы, кладбища, небольшие непродовольственные магазины, автосалоны и офисы по продаже недвижимости. Также по предварительной записи открыты МФЦ, нотариальные и юридические конторы.

По словам Беглова, на текущей неделе будет утвержден план восстановления в Петербурге профильной работы медицинских организаций, прежде всего федеральных стационаров, которые были перепрофилированы под работу с коронавирусом.

В городе идет работа по восстановлению туристической отрасли, с учетом всех требований Роспотребнадзора.

«Чем быстрее мы осознаем, что в нашу реальность вошли новые правила медицинской безопасности, тем быстрее наша жизнь войдет в привычное русло», — отметил Александр Беглов.