Анкара, 8 июня, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает 8 июня администрация турецкого президента.

thierry ehrmann Реджеп Тайип Эрдоган

В ходе беседы, затронувшей тему массовых беспорядков в США, Эрдоган заявил, что организаторы погромов и грабежей могут быть связаны с Рабочей партией Курдистана и силами самообороны сирийских курдов (РПК/YPG).

«Наш президент поделился с собеседником мнением, что стоящие за насилием и грабежами в США люди имеют связи с террористической организацией РПК/YPG, действующей на севере Сирии», — указано в сообщении.

Кроме того, администрация турецкого президента отметила, что Трамп и Эрдоган «продолжать тесное сотрудничество для достижения мира и стабильности в Ливии».

Как сообщало ИА REGNUM, практически все штаты США охвачены массовыми беспорядками и погромами, начавшимися после сообщений СМИ об убийстве полицейскими чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.