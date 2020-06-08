Москва, 8 июня, 2020, 21:42 — ИА Регнум. 35-летний бразильский форвард Вагнер Лав, который на предыдущей неделе расторг контракт с «Коринтиансом», не перейдет в ЦСКА. Причиной отказа руководства «армейцев» от идеи трансфера футболиста является возраст игрока (11-го июня форварду исполняется 36 лет), а также высокие требования по зарплате.

Mikhail Slain Вагнер Лав

В текущем сезоне Паулисты А нападающий принял участие в 6-ти матчах, в которых отличился одним забитым мячом.