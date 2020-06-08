Москва, 8 июня, 2020, 17:56 — ИА Регнум. План снятия ограничений с отраслей не может не радовать, считает заместитель председателя Партии роста Сергей Дёмин. Об этом он сегодня, 8 июня заявил ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM В Москве

По некоторым предприятиям мы даже ожидали более длительного простоя, отметил он.

«Разумеется, пора начинать действовать, работать и, главное, зарабатывать. Компаниям нужен оборот, нужны денежные средства на то, чтобы пополнить исчерпанные резервы. Бизнес был законсервирован в течение более чем двух месяцев. Это серьезный удар, который мы переживем и забудем быстрее, если приступим к полноценной работе без промедлений», — подчеркнул Дёмин.

По его словам, эпидемиологическая обстановка остается не самой спокойной, но, параллельно медицина адаптировалась к ситуации: увеличен коечный фонд, найдены эффективные препараты.

«Более того, устойчивая теплая погода губительна для большинства возбудителей ОРВИ. Я считаю, что бдительность терять нельзя. Существовать безопасно, руководствуясь разумными правилами, большинство из нас уже привыкло. Теперь пора возвращаться к нормальной жизни и работе в новой реальности», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 8 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил об очередном графике ослабления мэр по борьбе с коронавирусом в столице.