Санкт-Петербург, 8 июня, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Антициклон продолжит влиять на погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, благодаря чему, во вторник, 9 июня, в обоих регионах сохранится теплая погода, местами ожидаются грозы и кратковременные дожди, а также усиление ветра до 15 м/с. Об этом 8 июня сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Елена Молчанова ИА REGNUM Теплая погода, грозы и сильный ветер сохранятся в Петербурге и 9 июня

Согласно прогнозу, в Северо-Западном федеральном округе по-настоящему летняя погода будет держаться до 11 июня. В Петербурге и Ленинградской области температура воздуха будет выше нормы на 6−9 градусов и достигать днем +24… +30 градусов тепла.

Во вторник, 9 июня, в регионах ожидается кратковременный дождь, ночью — местами. В отдельных районах — гроза. Также ожидается усиление ветра до 15 м/с.

«Ветер переменных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +17… +19 гр., днем +27… +29 гр. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем — мало меняться», — говорится в сообщении.

Температура воды, по данным наблюдений на 08.06.2020, составляет в реке Неве +14°С, в курортной зоне Финского залива +12… +17 градусов.