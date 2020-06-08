Санкт-Петербург, 8 июня, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Приморский, Невский и Кировский районы Санкт-Петербурга являются лидерами по числу пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. При этом с учетом численности населения тройка лидеров по «зараженности» COVID-19 выглядит немного иначе — это Приморский, Адмиралтейский и Кировский районы города.

Отчет межведомственной медицинской рабочей группы. Карта распространения инфекции по районам Петербурга

Об этом 8 июня говорится в отчете межведомственной медицинской рабочей группы при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за май 2020 года.

Согласно документу, в самом большом районе города — Приморском — наблюдается наибольшее число заболевших жителей. В настоящий момент там всего наблюдается 7337 человек, из которых диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 825 человек. При этом заболеваемость на 100 тысяч населения — 1290,6 случая (145,1 подтвержденных).

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На втором месте по степени инфицирования населения оказался Адмиралтейский район, где на 100 тысяч населения наблюдается 1248,2 случая (203,2 подтвержденный). Всего там наблюдается 2021 человек, и у 329 COVID-19 подтвержден.

А на третьем месте Кировский район — 1111,7 случая (121,3 подтвержденных) на 100 тысяч населения, при этом 3738 находятся под наблюдением, из них COVID диагностирован у 408 человек.

В Невском районе, вошедшем в тройку по абсолютному числу инфицированных — 3879 (1581 подтвержденный) — степень заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 734,9 случая (299,5 подтвержденных).

Наиболее благополучная обстановка по заболеваемости зафиксирована в самом маленьком и удаленном Кронштадтском районе, там наблюдаются 123 жителя, и у 43 диагноз подтвержден. Также благополучно себя чувствует респектабельный Петроградский район — всего 417 человек под наблюдением, из них у 258 COVID подтвержден.

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