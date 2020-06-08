Москва, 8 июня, 2020, 16:31 — ИА Регнум. В Москве после снятия ограничений продолжит действовать масочно-перчаточный режим. Об этом 8 июня сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM В медицинской маске

«Горожане должны продолжать носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что все ограничения в столице будут снимать «при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер».

Масочный режим в Москве действует с 12 марта. Позже стало обязательно носить не только маски, но и перчатки. Использовать средства индивидуальной защиты следует во всех общественных местах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Напомним, с 9 июня в Москве снимают ряд ограничений, ранее введенных для предотвращения распространения коронавируса.