Москва, 8 июня, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Снятие ограничений в регионах России находится в компетенции местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя грядущее снятие ограничений в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM На въезде в Москву

«Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», — сказал Песков агентству РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о постепенном выходе из режима ограничений с 9 июня.