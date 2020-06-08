Санкт-Петербург, 8 июня, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Несоблюдение масочного режима и ответственного поведения жителями Петербурга сильно влияет на рост числа заражений коронавирусной инфекцией, это влияние достигает 30% от общего количества новых случаев инфицирования.

Очет отчет межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Анализ индекса самоизоляции

Об этом 8 июня говорится в отчете межведомственной медицинской рабочей группе при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за май 2020 года.

«Самоизоляция снижается, маски и дистанцирование соблюдаются не всеми, что может привести к росту заболеваемости, — говорится в документе. — Понижение индекса самоизоляции связано с увеличением количества новых госпитализированных пациентов с COVID. При падении индекса самоизоляции на неделе на 0.3 количество новых выявленных случаев COVID возрастает на 30%».

Как отмечают специалисты, чтобы сохранить благоприятное положение дел, горожанам необходимо более требовательной относиться к соблюдению мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

К 8 июня в Петербурге выявлено 18 835 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 392 человека. Выздоровели 7 915 человек. За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 12 175 человек, выявили 326 новых случаев.