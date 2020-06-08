Санкт-Петербург, 8 июня, 2020, 15:11 — ИА Регнум. Специалисты в Санкт-Петербурге подтверждают начавшуюся 20 мая тенденцию удвоения количества выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией каждые 20 дней. Об этом 8 июня говорится в отчете межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге.

Отчет межведомственной комиссии График эпидемиологической ситуации в Петербурге

Согласно отчету за май, с 20 марта по 12 апреля скорость прироста заразившихся соответствовала сценарию — удвоение количества выявленных случаев за семь дней.

С 12 апреля по 17 апреля наблюдалось ухудшение эпидемиологической ситуации с реализацией комбинированного сценария — переход на удвоение количества выявленных случаев каждые пять дней.

С 17 по 25 апреля происходила реализация комбинированного сценария — удвоение количества выявленных случаев каждые шесть дней.

С 25 апреля по 9 мая — удвоение количества выявленных случаев каждые 10 дней, с 13 мая по 20 мая — удвоение количества выявленных случаев каждые 15 дней.

«С 20 мая настоящее время актуален прогноз — удвоение количества выявленных случаев каждые 20 дней», — говорится в отчете.

Согласно прогнозу, к 10 июня нарастающим числом общее количество заболевших будет составлять 20 335 человек, из них 16 664 — в легкой форме, 3099 — в тяжелой и 572 — в критическом состоянии. При этом на пике заболеваемости городу необходимо будет иметь 2276 коек, из которых в стационарах 1717, а в реанимации — 559 коек.

Также необходимо будет довести общее количество тестов до 60 248.

Отметим, на данный момент с начала пандемии выявлено 18 835 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло 392 человека. Выздоровело 7 915 человек. За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 12 175 человек.

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