Ростов-на-Дону, 8 июня, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Ростовский оперштаб опубликовал обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 8 июня, передаёт ИА REGNUM.

Donland.ru Карта распространения коронавируса на Дону

Согласно общей информации, наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в областном центре — 1 тыс. 840, в Шахтах — 282, в Батайске — 234. Среди муниципальных районов больше всего носителей SARS-CoV-2 выявлено в Сальском районе — 584, в Белокалитвинском районе — 312, в Мясниковском районе — 199.

ИА REGNUM напоминает, что общее число случаев заражения коронавирусом на Дону достигло 6 тыс. 355 человек. Более 2,3 тыс. из них выздоровели, 48 пациентов с COVID-19 скончались.