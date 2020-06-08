Санкт-Петербург, 8 июня, 2020, 12:39 — ИА Регнум. С начала «коронавирусных» ограничений спад продаж квартир в новостройках Петербурга составил 50−55%. Такие данные приводит 8 июня городской комитет по строительству.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

Напомним, с 8 июня в Северной столице вновь заработали офисы застройщиков для приёма потенциальных покупателей. Ожидается, что это поможет замедлить падение спроса.

«Постепенно ситуация выравнивается. Этому будет способствовать и открытие офисов продаж, и снижение процентных ставок по ипотеке», — считают в Смольном.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, к 8 июня Петербург вышел на второе место среди регионов России по количеству выданных ипотечных кредитов по льготной ставке в 6,5%.

По словам заместителя главы комстроя Петербурга Евгения Барановского, меры поддержки потенциальных покупателей и застройщиков, принятые на федеральном уровне, позволят выйти на некую «константу», когда спрос на первичном рынке недвижимости равен предложению.

«В этом плане Санкт-Петербург по итогам прошлого года выгодно отличался от большинства субъектов Российской Федерации. В текущем году также сохраняется тенденция положительной динамики заключенных договоров участия в долевом строительстве», — убежден Барановский.

Заметим, в целом участники рынка указывают, что из-за внедрения эскроу-счетов и попыток застройщиков запустить все возможные проекты в 2019 году по старой схеме в первом квартале 2020 года на рынок выйдут лишь 500 тыс. кв. метров, что вдвое меньше обычного показателя. Такие данные приводит компания «Петербургская недвижимость».