Тверь, 8 июня, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Семь пациентов, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выписаны за последние сутки в Тверской области, сообщили ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе облправительства. Всего в регионе с выздоровлением выписаны уже 1 тыс. 429 пациентов.

Пресс-служба правительства Тверской области Ситуация с коронавирусом в Тверской области на 8 июня

«В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 80 360, в том числе за последние сутки их проведено 419», — уточнили в пресс-службе.

Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 147 случаев заражения коронавирусом, в том числе 92 случая за последние сутки. В большинстве случаев заболевание протекает без симптомов.