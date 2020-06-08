Выборг, Ленинградская область, 8 июня, 2020, 11:51 — ИА Регнум. В Выборгском районе Ленинградской области грузовой поезд насмерть сбил женщину, которая шла вдоль железнодорожных путей и не реагировала на громкие сигналы о приближении товарняка. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО Грузовой поезд насмерть сбил женщину на станции Пригородная Ленобласти

Несчастный случай произошел ранним утром 8 июня около железнодорожной станции Пригородная. Сообщение о трагедии на пульт дежурного транспортной полиции поступило около 06:40. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 53-летней местной жительницы.

Как рассказал машинист грузового поезда, пострадавшая шла вдоль железнодорожных путей и никак не реагировала на неоднократные громкие сигналы грузового поезда. Несмотря на предпринятое экстренное торможение, наезда избежать не удалось. В результате от полученных травм женщина скончалась.

«В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

По данным ОЖД, в первом квартале 2020 года в результате нарушения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта в границах ОЖД пострадало 56 человек, 38 граждан получили смертельные травмы, в числе трое несовершеннолетних. Основной причиной трагедий по-прежнему остается нарушение правил безопасности при пересечении железнодорожного пути. Наибольшее число случаев травмирования было отмечено на территории Санкт-Петербурга (9), Ленинградской (14), Московской (10) и Тверской областей (8).