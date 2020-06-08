Санкт-Петербург, 8 июня, 2020, 10:59 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки, то есть в воскресенье, 7 июня, выявили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом число выписанных превысило данный показатель и составляет 67 человек. Такие данные 8 июня приводит федеральный оперативный штаб.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Заболевшие/выздоровевшие Ленобласть

Нарастающим итогом общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Ленобласти к понедельнику достигло 3238 случаев.

Увеличиваются темпы выписки из больниц жителей региона, переболевших COVID-19. Всего к настоящему времени выздоровели 2221 человек, в том числе 67 — за последние сутки.

Число умерших за последние сутки в Ленобласти не увеличилось, с начала пандемии коронавирус унес жизни 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области с 5 июня разрешены медосмотры для военных и будущих студентов, продажа косметики и парфюмерии.

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Отметим, за последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 36,6% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 476 658 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 112 летальных случаев.

При этом выписано по выздоровлению 3 957 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 230 688 человек. За весь период в России от коронавируса скончался 5 971 человек.