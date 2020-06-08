Чебоксары, 8 июня, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки число выявлено 86 носителей коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 8 июня (10:35 мск), в Чувашии с начала пандемии подтверждено 3561 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 86.

Выздоровели 1727 человек, из них 102 человека — за последние сутки. Число летальных исходов не изменилось: скончались 16 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выявлено «несколько случаев» коронавируса, в связи с чем 10 июня пройдёт очередное «контрольное тестирование контактных лиц в органах исполнительной власти», «все здания дезинфицированы».

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Напомним, в Чебоксарах 9 июня планируется открыть ещё 150 коек для госпитализации больных COVID-19.