Новочебоксарск, Чувашия, 8 июня, 2020, 07:31 — ИА Регнум. Чувашия подала заявку на создание территории опережающего развития в Новочебоксарске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики Олега Николаева по итогам его рабочей поездки в город-спутник.

Cap.ru На промпредприятии в Новочебоксарске

Руководитель республики проинформировал, что Чувашия подала заявку создание территории опережающего развития с учётом роста промышленного потенциала Новочебоксарска. По его словам, хотя правительство в настоящее время не рассматривает и не удовлетворяет подобные заявки, но у чувашского города «такая возможность появилась по двум причинам». Во-первых, Новочебоксарск ранее признал моногородом, во-вторых — присвоение статуса ТОСЭР предусмотрено в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии.

«У нас такой шанс есть. И в принципе нам даже подтвердили, что возможно в ближайшее время будет подтверждена наша заявка, и Новочебоксарск получит статус ТОСЭР», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 года моногород Канаш в 2018 году получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР «Канаш»). В том же году был принят указ, предусматривающий обеспечение благоприятных условий для создания новых производств в индустриальных (промышленных) парках и на территориях опережающего социально-экономического развития для реализации «масштабных инвестиционных проектов». Прежде всего, речь идёт об аренде за государственные земельные участки и госсобственность.

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Напомним, Чувашия получит из федерального бюджета на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития 5 млрд рублей. В рамках программы запланировано, в частности, создание различных индустриальных и аграрных парков, в том числе экотехнопарка и территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новочебоксарске, расширение видов экономической деятельности ТОСЭР в Канаше.