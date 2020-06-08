Чебоксары, 8 июня, 2020, 07:10 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 8 июня, возобновлены пассажирские перевозки в междугороднем направлении. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.

Cap.ru На автостоянке в Чебоксарах

Данное решение принято на очередном заседании оперативного штаба. По данным ведомства, автобусы будут совершать рейсы в междугороднем сообщении по территории Чувашии без ограничения движения во времени.

«С 8 июня все межмуниципальные маршруты будут работать в соответствии с установленными требованиями и расписанием согласно реестру», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вводили электронную пропускную система для пассажирских перевозчиков. Это решение было принято для того, чтобы «прекратить нелегальные пассажирские перевозки», так как «нелегалы не обеспечивают дезинфекцию транспортных средств и применение необходимых защитных мер».

Напомним, что 20 июня в Чебоксарах возобновятся речные пассажирские перевозки.

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