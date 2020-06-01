Чебоксары, , 07:25 — REGNUM В столице Чувашии первые пассажирские трамвайчики через Волгу отправятся 20 июня, навигационный период продлится всё лето. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В речпорту Чебоксар Cap.ru

Трамвайчики и пароходы будут ходить по двум маршрутам: из Чебоксар до посёлка Сосновка и обратно, а также из Чебоксар до левобережного пляжа. Навигационный сезон откроется 20 июня, завершится 31 августа.

Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков напомнил, что пассажирские перевозки через Волгу возобновляются благодаря поддержке правительства Чувашии: организации речного транспорта получат субсидии на компенсацию недополученных доходов. Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев подчёркивал, что необходимо «максимально использовать все прелести, которые нам предоставляет река Волга»:

«Это возможность удобно, комфортно и красиво передвигаться, возможность привлекать к нам туристов».

По данным республиканских властей, в чебоксарский речной порт ежегодно заходят около 400 туристических судов. В 2019 года были приняты 384 теплохода и порядка 57 тыс. туристов.

Отметим, что в регионах России навигация на внутренних водных путях началась с опережением графика, пандемия коронавируса не помешала открытию сезона речного судоходства.