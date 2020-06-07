Нью-Йорк, США, 7 июня, 2020, 20:26 — ИА Регнум. В Нью-Йорке планируют повести реформирование полицейской системы на фоне уличных протестов, которые охватили город на этой недели, ― в частности, предполагается часть финансирования с полиции перенаправить на профилактическую работу с молодежью. Об этом 7 июня сообщил мэр города Билл де Блазио.

Автомобиль полиции Нью-Йорка

«Мы будем переводить финансирование из полиции Нью-Йорка на молодежные инициативы и социальные службы. Детали будут проработаны в ходе бюджетного процесса в ближайшие недели», ― заявил градоначальник.

Самое главное, по его словам, чтобы жители Нью-Йорка поняли, что распределение финансовых ресурсов необходимо для того, чтобы сосредоточиться на работе с молодежью.

«(Существует — Ред.) множество инициатив, направленных на то, чтобы охватить молодежь, и при тесном сотрудничестве и партнерстве с городским советом, мы сосредоточились на летней занятости молодежи. Нам нужно сделать намного больше для наших молодых людей», ― добавил Блазио.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело об убийстве полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, которое произошло в Миннеаполисе 25 мая, расследуется в США. Протесты «Жизни черных важны» (Black lives matter) против полицейского произвола прошли во многих городах страны.