Тверь, 7 июня, 2020, 11:16 — ИА Регнум. 79 тыс. 947 человек прошли обследования на коронавирус за период пандемии в Тверской области, об этом ИА REGNUM сообщили 7 июня в пресс-службе правительства региона. Только за последние сутки обследованы на коронавирус 907 человек.

Пресс-служба правительства Тверской области Ситуация с коронавирусом в Тверской области на 7 июня

За последние сутки в Тверской области подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом, семь пациентов выписаны с выздоровлением за последние сутки.

«Выявляемость коронавируса повышается за счет развития в Тверской области диагностической базы. В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований», — уточнили в пресс-службе

Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 055 случаев заражения, 1 тыс. 422 пациента с ранее подтверждённым заражением коронавирусом выписаны с выздоровлением. 41 человек с положительным тестом на коронавирус скончался.